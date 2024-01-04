​Тен Хаг рассказал о встрече с новым владельцем «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг провёл встречу с новым владельцем клуба Джимом Рэтклиффом. Его компания INEOS недавно выкупила 25% акций «красных дьяволов» и взяла на себя управление футбольными делами клуба.

«Должен сказать, встреча была позитивной. Мы долго общались, несколько часов. По многим вопросам мы на одной волне, это было позитивно и конструктивно. Мы с нетерпением ждём совместной работы.

Будут ли большие изменения? Думаю, что пока рано об этом говорить. У нас есть хорошие идеи, но нам нужно посмотреть, что мы можем сделать. Мы будем работать, за день ничего не изменится.

Мы обсудили стратегии и некоторые идеи новых владельцев. Будем работать», - сказал тен Хаг журналистам.