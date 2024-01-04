Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Бавария» возобновила интерес к защитнику «Челси»

04 Января 2024 • 19:26 Комментировать

Защитник «Челси» Трево Чалоба остаётся на радаре «Баварии». Как сообщает немецкий Sky, мюнхенский гранд возобновил интерес к 24-летнему футболисту, желая подписать нового футболиста в оборонительную линию.

«Бавария» уже наладила контакты по возможному трансферу игрока. Чалоба может переехать в Мюнхен на правах аренды.

В сезоне 2023/2024 Трево Чалоба ещё не играл за «Челси» из-за полученного ранее повреждения. Защитник должен вернуться в строй ближе к концу января.

Отметим, что Чалоба оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 18 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Трево Чалоба трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами 11
Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» 7
«Барселона» решила продать Педри - известна цена 7
Педри назвал звёздного игрока, которого подписал бы в «Барселону» 6
«Реал» с приключениями дожал «Мальорку» 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Января
19:59 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг рассказал о встрече с новым владельцем «Манчестер Юнайтед»
19:26 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» возобновила интерес к защитнику «Челси»
19:19 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Брентфорда»: «Тони остаётся»
19:10 · Англия. Премьер-лига
​Назван следующий возможный клуб Тьяго Силвы
19:05 · Англия. Премьер-лига
​Онана согласился провести два матча за 24 часа
18:47 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» посоветовали подписать Бензема
18:40 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу пока не знает, когда вернётся Мэддисон
16:21 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Ван де Вен попадёт в состав на матч с «Бёрнли»
16:17 · Англия. Премьер-лига
Артета определился с позицией, которую «Арсеналу» нужно усилить в первую очередь 1
16:08 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на 17-летнего защитника «Аякса»
16:02 · Англия. Премьер-лига
Пере Гвардиола рассказал, обращался ли «Челси» к «Жироне» для трансфера Довбика
15:50 · Англия. Премьер-лига
Матсен согласовал контракт с «Боруссией» Дортмунд
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» заплатит за Эчеверри не 25 миллионов евро, а гораздо меньше
15:05 · Англия. Премьер-лига
​Холанн тренируется, возвращение близко
14:07 · Англия. Премьер-лига
Регилон вернулся в «Тоттенхэм» официально
Все новости
Рекомендуем