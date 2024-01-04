​«Бавария» возобновила интерес к защитнику «Челси»

Защитник «Челси» Трево Чалоба остаётся на радаре «Баварии». Как сообщает немецкий Sky, мюнхенский гранд возобновил интерес к 24-летнему футболисту, желая подписать нового футболиста в оборонительную линию.

«Бавария» уже наладила контакты по возможному трансферу игрока. Чалоба может переехать в Мюнхен на правах аренды.

В сезоне 2023/2024 Трево Чалоба ещё не играл за «Челси» из-за полученного ранее повреждения. Защитник должен вернуться в строй ближе к концу января.

Отметим, что Чалоба оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 18 миллионов евро.