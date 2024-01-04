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​Тренер «Брентфорда»: «Тони остаётся»

04 Января 2024 • 19:19 Комментировать

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался о будущем нападающего Айвена Тони. Как известно, 17 января истекает срок его восьмимесячной дисквалификации за нарушения правил о ставках. Интерес к 27-летнему форварду проявляет ряд статусных клубов Англии.

По словам Франка, Тони не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

«Он остаётся. Он игрок «Брентфорда». Я не понимаю, почему мы должны продавать его. Мне бы хотелось, чтобы он оставался с нами подольше. Чтобы он ушёл, кто-то должен заплатить невероятную цену. Поэтому он останется», - сказал Франк журналистам.

​Тони близок к продлению контракта с «Брентфордом» – в него включат специальный пункт

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Евро-Футбол.Ру,
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