​Назван следующий возможный клуб Тьяго Силвы

«Челси» готов расстаться с защитником Тьяго Силвой в конце сезона, когда трудовое соглашение бразильца истечёт. Об этом сообщает Transfer News Live со ссылкой на Football Insider.

По данным источника, предложение Тьяго Силве готов сделать «Флуминенсе», за который защитник уже выступал ранее.

Отметим, что осенью Силве исполнится 40 лет. Всего за «Челси» защитник провёл 137 официальных матчей. На счету бразильца шесть голов и четыре результативных паса на партнёров.

Добавим, что «Челси» на текущий момент располагается на десятой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.