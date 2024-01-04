​Онана согласился провести два матча за 24 часа

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана согласился провести два матча в течение 24 часов. Об этом сообщает Transfer News Live, ссылаясь на известного журналиста Дэвида Орнштейна.

Отмечается, что Онана, «Манчестер Юнайтед» и сборная Камеруна достигли соглашения, при котором вратарю придётся играть 14 января и 15 января. В первом случае Онана сыграет за «красных дьяволов» в игре Премьер-лиги против «Тоттенхэма», а во втором – за «неукротимых львов» в матче Кубка африканских наций против Гвинеи.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» не хочет отпускать Онана в сборную Камеруна до игры против «Тоттенхэма».