Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Онана согласился провести два матча за 24 часа

04 Января 2024 • 19:05 Комментировать

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана согласился провести два матча в течение 24 часов. Об этом сообщает Transfer News Live, ссылаясь на известного журналиста Дэвида Орнштейна.

Отмечается, что Онана, «Манчестер Юнайтед» и сборная Камеруна достигли соглашения, при котором вратарю придётся играть 14 января и 15 января. В первом случае Онана сыграет за «красных дьяволов» в игре Премьер-лиги против «Тоттенхэма», а во втором – за «неукротимых львов» в матче Кубка африканских наций против Гвинеи.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» не хочет отпускать Онана в сборную Камеруна до игры против «Тоттенхэма».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Камеруна Андре Онана ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами 11
Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» 7
«Барселона» решила продать Педри - известна цена 7
Педри назвал звёздного игрока, которого подписал бы в «Барселону» 6
«Реал» с приключениями дожал «Мальорку» 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Января
19:59 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг рассказал о встрече с новым владельцем «Манчестер Юнайтед»
19:26 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» возобновила интерес к защитнику «Челси»
19:19 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Брентфорда»: «Тони остаётся»
19:10 · Англия. Премьер-лига
​Назван следующий возможный клуб Тьяго Силвы
19:05 · Англия. Премьер-лига
​Онана согласился провести два матча за 24 часа
18:47 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» посоветовали подписать Бензема
18:40 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу пока не знает, когда вернётся Мэддисон
16:21 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Ван де Вен попадёт в состав на матч с «Бёрнли»
16:17 · Англия. Премьер-лига
Артета определился с позицией, которую «Арсеналу» нужно усилить в первую очередь 1
16:08 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на 17-летнего защитника «Аякса»
16:02 · Англия. Премьер-лига
Пере Гвардиола рассказал, обращался ли «Челси» к «Жироне» для трансфера Довбика
15:50 · Англия. Премьер-лига
Матсен согласовал контракт с «Боруссией» Дортмунд
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» заплатит за Эчеверри не 25 миллионов евро, а гораздо меньше
15:05 · Англия. Премьер-лига
​Холанн тренируется, возвращение близко
14:07 · Англия. Премьер-лига
Регилон вернулся в «Тоттенхэм» официально
Все новости
Рекомендуем