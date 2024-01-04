​«Манчестер Юнайтед» посоветовали подписать Бензема

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа посоветовал клубу подписать Карима Бензема в зимнее трансферное окно.

«Бензема встряхнул бы линию атаки «Юнайтед». Это то, что им нужно. Он определённо будет забивать голы и будет намного лучше связывать игру. Это всего лишь мечта, но Карим по-прежнему профессиональный парень. И Хёйлунн мог бы многому научиться у него», - слова Бензема приводит портал Goal.

В летнее трансферное окно Карим Бензема перебрался в саудовский «Аль-Иттихад». Ранее на протяжении четырнадцати лет француз представлял мадридский «Реал».

Портал Transfermarkt оценивает 36-летнего Бензема в 15 миллионов евро.