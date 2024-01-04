​Постекоглу пока не знает, когда вернётся Мэддисон

Полузащитник Джеймс Мэддисон уже два месяца пребывает в лазарете «Тоттенхэма» с травмой лодыжки. Главный тренер лондонской команды Анге Постекоглу пока не знает, когда футболист сможет вернуться в строй.

«Мэддисон пока что не тренируется с нами. Я пока что не знаю, когда он будет готов», - сказал Постекоглу журналистам на пресс-конференции.

В сезоне 2023/2024 Джеймс Мэддисон поучаствовал в 12 матчах. В них полузащитник записал на свой счёт три гола и шесть результативных передач на партнёров.

«Тоттенхэм» сейчас располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.