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Постекоглу: «Ван де Вен попадёт в состав на матч с «Бёрнли»

04 Января 2024 • 16:21 Комментировать
Тоттенхэм
...
Бёрнли
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05.01 23:00

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу анонсировал возвращение в состав центрального защитника Микки ван де Вена, который ранее пропустил несколько недель из-за травмы.

«Микки приступил к тренировкам с командой на этой неделе. Не уверен, что он сыграет в завтрашнем матче с «Бёрнли», но он точно попадёт в расширенную заявку. Ван де Вен пропустил довольно немалый срок, поэтому нам нужно быть осторожными с его возвращением», – сказал Постекоглу на пресс-конференции.

Напомним, летом «Тоттенхэм» заплатил за 22-летнего ван де Вена 40 миллионов евро немецкому «Вольфсбургу».

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Тоттенхэм Анге Постекоглу Микки ван де Вен ещё теги

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