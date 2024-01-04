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«Манчестер Сити» заплатит за Эчеверри не 25 миллионов евро, а гораздо меньше

04 Января 2024 • 15:22 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
13.01 20:30

«Манчестер Сити» скоро должен оформить трансфер одного из главных талантов Южной Америки в лице нападающего Клаудио Эчеверри из «Ривер Плейта». Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 25 миллионов евро, но журналист Бен Рэнсом утверждает, что «горожане» заплатят за аргентинца значительно меньше.

По версии источника, «Манчестер Сити» выложит за 18-летнего Эчеверри чуть менее 14 миллионов евро. «Горожане» получили скидку, так как у нападающего истекает контракт с «Ривер Плейтом» в декабре этого года.

Напомним, ранее появились слухи о том, что Эчеверри может провести вторую половину нынешнего сезона на правах аренды за «Жирону», которая сейчас разделяет первое место в Ла Лиге с мадридским «Реалом».

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Манчестер Сити Ривер Плейт Клаудио Эчеверри ещё теги

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