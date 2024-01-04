​Холанн тренируется, возвращение близко

«Манчестер Сити» опубликовал несколько фотографий с тренировочного занятия команды. На фото видно, что нападающий Эрлинг Холанн уже работает на поле. Это означает, что в скором времени норвежский футболист сможет сыграть за «горожан».

Стоит сказать, что из-за травмы Холанн пропустил уже около месяца. В последний раз топ-бомбардир появлялся на футбольном поле 6 декабря в игре Премьер-лиги против «Астон Виллы».

В сезоне 2023/2024 Эрлинг Холанн провёл 22 матча, в которых забил 19 голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 7 января – против «Хаддерсфилд Таун» в Кубке Англии.