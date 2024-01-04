Левый защитник Серхио Регилон досрочно завершил свою аренду в «Манчестер Юнайтед». Официальный сайт лондонского «Тоттенхэма» официально сообщил о возвращении футболиста в расположение команды.

Напомним, Регилон был арендован «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, но клуб прописал в сделку опцию прекращения аренды в январе. Манкунианцы воспользовались этой возможностью и досрочно вернули Регилона в «Тоттенхэм».

Серхио в нынешнем сезоне провёл 9 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. Ранее сообщалось, что 27-летний испанец интересен дортмундской «Боруссии».