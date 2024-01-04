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Агент Каземиро предложил услуги клиента другому клубу

04 Января 2024 • 12:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
14.01 19:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро в скором времени может сменить клубную прописку. По информации от журналиста Руди Галетти, агент бразильца предложил услуги своего клиента «Аль-Насру» из Саудовской Аравии.

Напомним, Каземиро является самым высокооплачиваемым футболистом «Манчестер Юнайтед» с годовым окладом в 21 миллион евро. При этом главный тренер клуба Эрик тен Хаг разочаровался в бразильце в первой половине сезона. Руководство манкунианцев с радостью отпустит хавбека, если поступит подходящее предложение.

Полтора года назад «Манчестер Юнайтед» заплатил за трансфер Каземиро 70,65 миллионов евро. 31-летний игрок подписал контракт до 2026 года.

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