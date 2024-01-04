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Салах ближе к новому контракту с «Ливерпулем», чем к переезду в Саудовскую Аравию

04 Января 2024 • 12:31 Комментировать
Борнмут
...
Ливерпуль
21.01 19:30

Лидер атаки «Ливерпуля» Мохамед Салах постепенно приближается к новому контракту со своим клубом. Напомним, у нападающего в конце следующего сезона истекает действующее соглашение с мерсисайдцами.

По информации от Football Transfers, в данный момент египтянин ближе к новому контракту с «Ливерпулем», нежели к переезду в Саудовскую Аравию, где в услугах футболиста заинтересован целый ряд клубов.

Салах является лидером АПЛ по количеству результативных действий в этом сезоне. На счету 31-летнего нападающего 14 голов и 8 ассистов в 20 турах чемпионата. Мохамед разделяет первое место в таблице бомбардиров АПЛ с Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах

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