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«Боруссия» Дортмунд договорилась с «Манчестер Юнайтед» о возвращении своего бывшего игрока

04 Января 2024 • 12:22 Комментировать
Дармштадт
...
Боруссия Д
13.01 20:30

Дортмундская «Боруссия» достигла полного соглашения с «Манчестер Юнайтед» по трансферу вингера Джедона Санчо. По информации от издания Bild, стороны согласовали все условия сделки, которая будет оформлена на правах аренды до конца сезона. «Манчестер Юнайтед» будет платить англичанину большую часть зарплаты, которая составляет в районе 300 тысяч евро в неделю.

Источник отмечает, что уже завтра Санчо должен присоединиться к партнёрам по «Боруссии» на сборах в Испании. Напомним, именно в Дортмунде прошли лучшие годы карьеры Джедона. 23-летний англичанин отметился 50 голами и 64 ассистами за «Боруссию» в 137 матчах, после чего в 2021 году за 80 миллионов евро перебрался в «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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