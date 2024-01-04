Как отъезд Салаха на Кубок Африки повлияет на шансы «Ливерпуля» на чемпионство

«Ливерпуль» встретил наступление 2024 года на первой строчке в Премьер-лиге, и поклонники команды надеются на новое чемпионство. Однако отъезд Мохамеда Салаха на Кубок Африки осложнит эту задачу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что случится с мерсисайдцами.

Салах вновь проводит топовой сезон

Своему лидерству в Премьер-лиге «Ливерпуль» во многом обязан блистательной форме Мохамеда Салаха, который опять проводит сезон на очень высоком уровне. Египтянин вместе с Эрлингом Холанном возглавляет гонку бомбардиров, отличившись по 14 раз (правда, у африканца на один реализованный пенальти больше). К тому же у Салаха 8 результативных передач, по этому показателю он делит лидерство с Олли Уоткинсом из «Астон Виллы».

В общей сложности у египтянина 22 очка по системе «гол+пас», что является лучшим показателем в Премьер-лиге. Что касается «Ливерпуля», то вторым по этому показателю является Дарвин Нуньес с 11 баллами (5+6). Более того, мерсисайдцы в 20 турах Премьер-лиги забили 43 мяча, то есть Салах принял участие более чем в половине! Иными словами, египтянин ключевой игрок команды в этом сезоне.

Какие матчи «Ливерпуля» пропустит Салах?

Форвард отправился на Кубок Африки, который вскоре стартует в Кот-д’Ивуаре. Сборная Египта – один из фаворитов турнира, оказавшись при жеребьёвке турнира в первой корзине. У «фараонов» проходной квартет, где их соперниками станут Гана, Кабо-Верде и Мозамбик. Учитывая, что в плей-офф по примеру Евро можно будет пробиться даже с третьего места, нет сомнений, что Египет пробьётся в следующую стадию. Таким образом, до конца января Салах гарантированно будет в расположении сборной.

Четвертьфиналы Кубка Африки намечены на 2-3 февраля, полуфиналы на 7-е, матч за третье место на 10-е, а финал на 11 февраля.

Салах точно не сыграет с «Борнмутом» в Премьер-лиге, но в этом поединке подопечные Клоппа должны побеждать без своего лидера. К поединку с «Челси» Салах успеет, если только Египет не выйдет в четвертьфинал, что маловероятно. Скорее всего, с «синими» придётся играть без египтянина, и это уже неприятная новость. Более того, по всей видимости, и с «Арсеналом» Салаха не будет, а вот это уже прямо серьёзная проблема, ведь поединок с «канонирами» будет, как принято говорить, за шесть очков. Если Египет пробьётся в полуфинал, то и с «Бёрнли» форвард не сыграет, но это уже не так страшно.

Добавим к этому, что Салах не сыграет в матче Кубка Англии с тем же «Арсеналом» и пропустит оба полуфинала Кубка лиги с «Фулхэмом». Без египтянина шансы мерсисайдцев на завоевание этих трофеев также падают.

Тренеры европейских клубов не любят Кубок Африки, так как турнир проходит в разгар сезона. Вот теперь Клопп рискует остаться без своего лидера на матч против «Арсенала», так что ему ничего не остается делать, как болеть за вылет Египта максимум в 1/8 финала.

Кем заменить Салаха?

Египтянин незаменим для «Ливерпуля». В текущем розыгрыше Премьер-лиги Клопп по ходу матчей менял своего лидера всего-то четыре раза. Естественно, что Салах не пропустил ни одного поединка. Теперь же Клоппу придётся думать, как заменить египтянина.

Если говорить о том, кто должен взять на себя бремя лидерства в атаке, то пришло время Нуньеса. Он второй в команде по системе «гол+пас», и логично ждать именно от него свершений в ближайшее время. Однако против этого подхода говорит ужасающая реализация уругвайца, который крайне мало забивает, учитывая, сколько моментов у него есть.

Что касается позиции на поле, то очень вовремя от травмы оправился Диогу Жота. Также в распоряжении у Клоппа есть Коди Гакпо и Луис Диас, так что количественно «Ливерпуль» не должен страдать. Вопрос касается качества и особенно матча против «Арсенала» в Премьер-лиге.

«Ливерпуль» останется в гонке?

Преимущество «Ливерпуля» в Премьер-лиге пока скорее номинальное. Мерсисайдцы на три очка опережают «Астон Виллу», на пять «Манчестер Сити» и «Арсенал», при этом у дружины Хосепа Гвардиолы матч в запасе. Иными словами, каждое очко на вес золота. Откровенно говоря, кажется, что без Салаха «Ливерпуль» не сможет пройти предстоящий график без потерь. В этой связи главное не потерять больше трёх очков, чтобы не пропустить вперёд кого-то на большое расстояние. Эта задача выглядит сложной, но решаемой.

Роман Андреев