«Манчестер Сити» избежит потерь в период проведения Кубка Африки и Кубка Азии

Сразу несколько клубов АПЛ могут остаться без своих ведущих игроков в период проведения Кубка Африки и Кубка Азии.

Ожидается, что «Ливерпуль» лишится Мохаммеда Салаха и Ватару Эндо, «Челси» останется без Николоса Джексона, «Манчестер Юнайтед» потеряет Софьяна Амрабата и Андре Онана,

«Арсенал» не сможет рассчитывать на Такехиро Томиясу, Томаса Парти и Мохамед Эль-Нени, а «Тоттенхэм» — на Ива Биссума, Папе Сарра и Сон Хын-Мина. Ещё одна команда из верхней части турнирной таблицы АПЛ «Вест Хэм» останется без Наифа Агерда и Мохаммеда Кудуса.

На этом фоне в выигрышной ситуации может оказаться «Манчестер Сити», который не потеряет в январе ни одного футболиста.

Напомним, после 20 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», опережающий третий «Манчестер Сити» на пять очков. Вторую строчку на сегодняшний день занимает бирмингемская «Астон Вилла».