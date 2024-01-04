Какого защитника зимой купит «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг явно недоволен тем набором центральных защитников, который есть в его распоряжении. По данным медиа, «красные дьяволы» зимой постараются усилить эту позицию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто приедет на «Олд Траффорд».

В чём проблемы?

Их много, некоторые комплексные, некоторые ситуационные. С одной стороны, центр обороны «МЮ» уже много лет действует ненадёжно. «Красные дьяволы» пытаются решить проблему разными подходами. Сначала был куплен, как казалось, перспективный Виктор Линделоф, потом был приобретён растущий и привыкший к Англии Гарри Магуайр, затем из «Реала» и вовсе выписали «топового» защитника Рафаэля Варана. Вдобавок к ним ко всем Эрик тен Хаг ещё и настоял на приобретении Лисандро Мартинеса. Однако смех в том, что, несмотря на потраченные сотни миллионов, летом «МЮ» вернул ветерана Джонни Эванса, который в свои 36 лет играет.

Помимо того, что защитники не оправдывали надежд в целом, у «МЮ» есть и ситуационная проблема. Прямо сейчас в лазарете находятся Мартинес, Магуайр и Линделоф. Варан вроде оправился от повреждения, а без него тен Хаг и вовсе привлекал к играм 19-летнего Вилли Камбвалу.

Так или иначе, тен Хаг недоволен качеством текущих исполнителей в центре защиты и, кажется, не без причины. При этом у нидерландца также и количественный недостаток. Не забудем, что Варана и вовсе сватают в «Реал», и его уход лишь усугубит положение.

Потенциальная креатура тен Хага

Главный вопрос в трансферной политике «Манчестер Юнайтед» заключается сейчас в том, кто будет её определять. Нидерландский наставник имел большое влияние на селекцию в последнее время, но после появления нового собственника в клубе политика может измениться. Более того, сообщалось, что именно INEOS будет играть ключевую роль в спортивном управлении «МЮ».

Так или иначе, у тен Хага наверняка есть свои предпочтения. По данным медиа, на «Олд Траффорд» может перебраться хорошо знакомый тренеру Маттейс де Лигт. Защитник осенью пропустил много матчей из травм, но не получал большой практики, когда был здоров. В «Баварии» ставку делают на пару Упамекано – Ким, так что де Лигт может задуматься о переходе, в свою очередь мюнхенцы прагматичны и не будут против заработать.

Другие варианты

Джим Рэдклифф, который как раз стал совладельцем «МЮ», ранее критиковал трансферную политику клуба. По его мнению, ставку делать надо на молодых и прогрессирующих футболистов, и вряд ли ему по душе будет приглашение де Лигта. По данным СМИ, «МЮ» склоняется к покупке Джорджио Скальвини из «Аталанты». 20-летний защитник прогрессирует, уже проведя несколько поединков даже за главную сборную Италии. Тем более отступные за Скальвини составляют порядка 50 миллионов евро, и эта сумма не выглядит отталкивающей для «МЮ».

Также сообщалось об интересе «красных дьяволов» к 20-летнему защитнику «Бенфики» Антониу Силве, но его трансфер будет очень дорогим. Также на «Олд Траффорд» может перебраться Марк Гехи из «Кристал Пэлас», но, несмотря на прогресс в последнее время, есть сомнения, что 23-летний защитник-оборонец сможет сразу усилить кризисную линию «МЮ». Ещё в стан английской команды сватают Джонатана Та и Эдмона Тапсобу из «Байера». Однако леверкузенцы вряд ли посреди сезона отпустят игроков основы, да и не стоит забывать, что «аспириновые» действуют в три центральных защитника, так что им придётся перестраиваться под требования тен Хага.

Назван самый провальный зимний трансфер «Манчестер Юнайтед»

Роман Андреев