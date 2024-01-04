Какие нас ждут главные события в 2024 году

Уже несколько дней, как наступил 2024 год. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, каким он будет в футболе.

Определятся чемпионы пяти футбольных частей света

В 2024 году будут проведены сразу несколько континентальных турниров. 13 января в Кот-д'Ивуаре стартует Кубок африканских наций. Турнир должен был пройти летом прошлого года, но из-за наводнений сроки перенесли. Кубок Африки в итоге вновь пройдёт посреди европейского сезона, а Сенегал постарается удержать чемпионский титул.

Кубок Азии также был перенесён. Изначально он должен был пройти в Китае в 2023 году, но из-за коронавируса его перенесли. В итоге турнир пройдёт в Катаре, и хозяева на инфраструктуре чемпионата мира постараются защитить свой титул, который завоевали в 2019-м. Кубок Азии стартует 10 января.

14 июня в Германии стартует чемпионат Европы, где Италия постарается защитить свой титул. На следующий день состоится матч открытия Кубка наций ОФК, который будет разыгран в Вануату, а 20 июня ещё и начнётся Кубок Америки. Таким образом, лишь в КОНКАКАФ в 2024 году не состоится свой собственный континентальный турнир. При этом Кубок Америки пройдёт как раз в США, а в турнире примут участие сами американцы, команды Мексики, Панамы, Ямайки и победители пар Канада – Тринидад и Тобаго, а также Коста-Рика – Гондурас.

А ещё не забудем про Олимпиаду, которая пройдёт в Париже. В общем, турниров сборных будет полным-полно.

Новый формат Лиги чемпионов

Следующий розыгрыш Лиги чемпионов пройдёт по новой системе. Число участников турнира будет увеличено до 36 команд. Клубы не будут разбиты на отдельные группы, а будут находиться в единой таблице, при этом будет изначально проведена жеребьёвка для определения соперников. Каждый из участников проведёт на первом этапе по 8 матчей против разных противников – по четыре дома и в гостях. Восемь лучших команд пройдут в 1/8 напрямую, а те, которые займут с 9-го по 24-е места, проведут стыки. Победители этих встреч также отправятся в 1/8, а проигравшие – в Лигу Европы.

У «Золотого мяча» будет новый обладатель

По итогам 2024 года «Золотой мяч» завоюет новый футболист. Очевидно, что магии Лионеля Месси не хватит, чтобы завоевать приз, выступая в МЛС. То же самое относится и к Криштиану Роналду и Кариму Бензема с чемпионатом Саудовской Аравии. Лука Модрич ещё выступает в Европе, но сложно предположить, что хорват в его возрасте сумеет резко прибавить, чтобы стать лучшим футболистом.

Таким образом, у «Золотого мяча» будет новый обладатель. Джуд Беллингем, Гарри Кейн, Винисиус, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн – вот только очевидные претенденты на трофей. «Золотой мяч» вручается по итогам сезона, и многое будет зависеть от результатов плей-офф Лиги чемпионов и чемпионата Европы.

Завершится сага о будущем Мбаппе

Килиан Мбаппе – игрок такого калибра, что вопрос его будущего является крайне важным для футбола. Летом у француза завершается контракт с «ПСЖ», так что в ближайшее время ему придётся принимать решение. Мбаппе может оказаться в «Реале», его хотят видеть в своем составе другие топ-клубы, а парижане постараются продлить контракт. Какое бы решение форвард ни принял, его ближайший договор будет долгосрочным. Любой топ-клуб будет подписывать Мбаппе надолго. Да и «ПСЖ» вряд ли теперь ограничится краткосрочным контрактом. Скорее всего, в ближайшее время вопрос будущего Мбаппе будет закрыт на долгие годы.

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Роман Андреев