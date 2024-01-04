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​Мойес: «2023 год стал лучшим в моей карьере»

04 Января 2024 • 02:36 Комментировать

Шотландский наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что считает прошедший год своим лучшим в карьере. «Вест Хэм» победил в Лиге Конференций, добыв первый европейский трофей за более чем полвека. Именно это больше всего понравилось Мойесу.

- Я не буду отрицать, что выигрыш трофея означает, фактически, мой лучший сезон в карьере. Причем конец 2022 года был очень сложным, но после чемпионата мира дела резко пошли в гору, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

Шотландский специалист тренирует свой нынешний клуб с 2019 года, перед этим он тренировал «Сандерленд», а также испанский «Реал Сосьедад».

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
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