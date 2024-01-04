«Аталанта» рассчитывает выручить солидную сумму от продажи центрального защитника Джорджо Скальвини.

За 20-летним игроком давно следят скауты европейских грандов, включая мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Sportitalia, «Аталанта» запросит за восходящую звезду не менее 60 млн евро. Трансфер итальянца вряд ли состоится в январе, но уже летом, вероятно, за него развернётся серьёзная борьба.

Джорджо Скальвини провёл 21 матч за «Аталанту» в текущем сезоне, по разу отметившись голом и результативным пасом. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость центрбека в 40 млн евро.