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«Аталанта» назвала ценник Скальвини, на которого претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед» слухи

04 Января 2024 • 01:20 Комментировать
Арандина
...
Реал Мадрид
1 20.00 X 9.50 2 1.11
06.01 23:30

«Аталанта» рассчитывает выручить солидную сумму от продажи центрального защитника Джорджо Скальвини.

За 20-летним игроком давно следят скауты европейских грандов, включая мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Sportitalia, «Аталанта» запросит за восходящую звезду не менее 60 млн евро. Трансфер итальянца вряд ли состоится в январе, но уже летом, вероятно, за него развернётся серьёзная борьба.

Джорджо Скальвини провёл 21 матч за «Аталанту» в текущем сезоне, по разу отметившись голом и результативным пасом. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость центрбека в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Аталанта Манчестер Юнайтед Джорджо Скальвини ещё теги

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