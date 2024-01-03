«Атлетико» готов продать Сёюнджю – игрок уже определился, где хочет играть

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Чаглар Сёюнджю может сменить клуб в январе.

Турецкий футболист пополнил ряды «матрасников» перед началом текущего сезона, перейдя из английского «Лестера» на правах свободного агента. Сёюнджю не удалось зарекомендовать себя в команде Диего Симеоне, поэтому «Атлетико» охотно выслушает предложения по 27-летнему центрбеку в январе, информирует журналист Маттео Моретто. Отмечается также, что руководство мадридцев предпочитает продать игрока, а не отдавать его в аренду. Интерес проявляли «Рома» и «Порту», однако сам турок твёрдо намерен вернуться в АПЛ в случае ухода.

Чаглар Сёюнджю появился на поле в восьми матчах «Атлетико» в нынешней кампании. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 12 млн евро.