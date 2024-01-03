Клуб АПЛ пополнил число претендентов на Дайера

Центральный защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может продолжить карьеру в другом клубе Английской премьер-лиги.

Действующий контракт англичанина истекает по окончании сезона, но «шпоры», согласно недавним слухам, готовы отпустить футболиста бесплатно уже в текущем месяце. По информации SunSport, у Дайера появился вариант продолжения карьеры в Англии – на него нацелился «Вест Хэм».

Ранее сообщалось, что центрбек интересен итальянским «Милану» и «Роме». Также в числе претендентов на 29-летнего игрока назывался «Наполи».

Эрик Дайер провёл четыре матча за «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне.