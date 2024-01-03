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Бонуччи: «Стоунс – один из лучших защитников в мире»

03 Января 2024 • 22:46 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
13.01 20:30

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи высоко оценил способности Джона Стоунса, выступающего за «Манчестер Сити».

«Стоунс – настоящий лидер, он хорошо читает игру и очень умён. В «Манчестер Сити» Гвардиола использует его как защитника, постоянно участвующего в розыгрыше мяча, и эта роль отлично ему подходит. У Джона ещё есть время, чтобы продолжать прогрессировать и выиграть много всего. Я считаю его одним из лучших защитников в мире», – приводит Football Talk слова итальянца.

Напомним, недавно Бонуччи признался, что в своё время сам мог перейти в «Манчестер Сити».

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Манчестер Сити Леонардо Бонуччи Джон Стоунс ещё теги

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