Бонуччи: «Стоунс – один из лучших защитников в мире»

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи высоко оценил способности Джона Стоунса, выступающего за «Манчестер Сити».

«Стоунс – настоящий лидер, он хорошо читает игру и очень умён. В «Манчестер Сити» Гвардиола использует его как защитника, постоянно участвующего в розыгрыше мяча, и эта роль отлично ему подходит. У Джона ещё есть время, чтобы продолжать прогрессировать и выиграть много всего. Я считаю его одним из лучших защитников в мире», – приводит Football Talk слова итальянца.

Напомним, недавно Бонуччи признался, что в своё время сам мог перейти в «Манчестер Сити».