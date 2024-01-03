«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта Уан-Биссаки

Контракт правого защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Уан-Биссаки был автоматически продлён.

Соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до июня текущего года, но предусматривает опцию пролонгации на один сезон. По сведениям журналиста Криса Уилера, руководство «красных дьяволов» уже воспользовалось этим пунктом. Кроме того, как сообщает источник, до конца сезона в клубе планируют начать переговоры с англичанином по новому трудовому договору.

Аарон Уан-Биссака провёл 15 матчей за «Манчестер Юнайтед» в нынешней кампании во всех турнирах, записав себе в актив две результативные передачи.