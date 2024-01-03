Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта Уан-Биссаки слухи

03 Января 2024 • 22:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
14.01 19:30

Контракт правого защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Уан-Биссаки был автоматически продлён.

Соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до июня текущего года, но предусматривает опцию пролонгации на один сезон. По сведениям журналиста Криса Уилера, руководство «красных дьяволов» уже воспользовалось этим пунктом. Кроме того, как сообщает источник, до конца сезона в клубе планируют начать переговоры с англичанином по новому трудовому договору.

Аарон Уан-Биссака провёл 15 матчей за «Манчестер Юнайтед» в нынешней кампании во всех турнирах, записав себе в актив две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака

Новости по матчу

Сегодня, 03 Января
22:35
«Тоттенхэм» вряд ли сделает предложение «Челси» по Галлахеру в январе
22:17
«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта Уан-Биссаки
21:35
«Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» ещё не согласовали условия потенциального выкупа игрока
16:20
«РБ Лейпциг» готов отдать Вернера в аренду в «Манчестер Юнайтед»
15:41
«Боруссия» Дортмунд надеется оформить трансфер Санчо до следующего матча в Бундеслиге 1
14:58
Байи – о травмах: «Я чувствовал себя беспомощным»
14:11
Байи: «Первый сезон в «Манчестер Юнайтед» был для меня лучшим»
13:49
Байи: «Когда я перешёл в «Манчестер Юнайтед», для меня всё было в новинку»
13:43
Хёйбьерг может остаться в АПЛ в случае ухода из «Тоттенхэма»
12:52
Мален наверняка покинет «Боруссию» Дортмунд, если клуб арендует Санчо
12:33
«Манчестер Юнайтед» положил глаз на вингера «Кристал Пэлас»
11:52
«Тоттенхэм» готов предложить за Дрэгушина 23 миллиона евро, но «Дженоа» хочет больше
11:13
«Боруссия» Дортмунд приближается к трансферу Санчо
03:34
Галлахер не горит желанием покидать «Челси»
02:47
«Тоттенхэм» с радостью отпустит Дайера бесплатно уже в январе
00:55
«Наполи» готов перехватить трансферную цель «Тоттенхэма»
02 Января
23:27
«Манчестер Юнайтед» попробует подписать защитника «Интера» летом
22:16
«Тоттенхэм» готов заплатить за Дрэгушина больше 30 млн евро, но есть проблема
21:27
Стало известно, сколько «Боруссия» заплатит «Манчестер Юнайтед» за Санчо
20:47
«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» ведут переговоры по Санчо
31 Декабря
02:44
«Манчестер Юнайтед» намерен предложить новый контракт ветерану Эвансу
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Ливерпуль» ушёл в отрыв, забив 4 гола «Ньюкаслу» 8
Педри назвал звёздного игрока, которого подписал бы в «Барселону» 5
Каррагер: «У «Арсенала» нет игроков, способных добыть титул» 4
«Реал» с приключениями дожал «Мальорку» 4
Миранчук оформил второй гол в сезоне за «Аталанту» 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Января
23:30 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» готов продать Сёюнджю – игрок уже определился, где хочет играть
23:11 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ пополнил число претендентов на Дайера
22:46 · Англия. Премьер-лига
Бонуччи: «Стоунс – один из лучших защитников в мире»
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» вряд ли сделает предложение «Челси» по Галлахеру в январе
22:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта Уан-Биссаки слухи
22:08 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не станет платить больше 60 млн евро за Пальинью
21:44 · Англия. Премьер-лига
Шмейхель может вернуться в АПЛ
21:35 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» ещё не согласовали условия потенциального выкупа игрока
21:24 · Англия. Премьер-лига
Холанн занял второе место в рейтинге лучших игроков АПЛ по средней оценке в 2023 году
19:50 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» может уволить Хау – назван возможный сменщик
19:35 · Англия. Премьер-лига
Милнер: «Думаю, вратарь – единственная позиция на которой я не играл»
19:13 · Англия. Премьер-лига
Баркли считает, что «Лутон Тауну» по силам набрать 40 очков
19:05 · Англия. Премьер-лига
​Ходжсон поддержал Руни после увольнения
19:02 · Англия. Премьер-лига
Ещё один гранд интересуется форвардом, который не нужен Эмери слухи
18:06 · Англия. Премьер-лига
​У Дайера два хороших варианта в Серии А
Все новости
Рекомендуем