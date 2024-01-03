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Шмейхель может вернуться в АПЛ

03 Января 2024 • 21:44 Комментировать
Унион Сент-Жиллуаз
...
Андерлехт
17.01 22:30

Голкипер «Андерлехта» Каспер Шмейхель заинтересовал «Шеффилд Юнайтед».

Датчанин пополнил ряды бельгийского клуба в сентябре прошедшего года, перебравшись свободным агентом после расторжения контракта с «Ниццей». Как сообщает MailSport, 37-летний вратарь может вновь сменить клуб уже в январе – его хотят видеть в «Шеффилд Юнайтед». «Клинки» занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, поэтому рассчитывают значительно усилиться в зимнее трансферное окно.

Каспер Шмейхель на протяжении 11 лет выступал в Англии за «Лестер». В 284 матчах Премьер-лиги датский футболист, оценённый порталом Transfermarkt в 1 млн евро, пропустил 370 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Каспер Шмейхель Шеффилд Юнайтед трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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УНИОН СЕНТ-ЖИЛЛУАЗ АНДЕРЛЕХТ
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