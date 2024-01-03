Шмейхель может вернуться в АПЛ

Голкипер «Андерлехта» Каспер Шмейхель заинтересовал «Шеффилд Юнайтед».

Датчанин пополнил ряды бельгийского клуба в сентябре прошедшего года, перебравшись свободным агентом после расторжения контракта с «Ниццей». Как сообщает MailSport, 37-летний вратарь может вновь сменить клуб уже в январе – его хотят видеть в «Шеффилд Юнайтед». «Клинки» занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, поэтому рассчитывают значительно усилиться в зимнее трансферное окно.

Каспер Шмейхель на протяжении 11 лет выступал в Англии за «Лестер». В 284 матчах Премьер-лиги датский футболист, оценённый порталом Transfermarkt в 1 млн евро, пропустил 370 голов.