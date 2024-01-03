«Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» ещё не согласовали условия потенциального выкупа игрока

Дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» продолжают переговоры по аренде Джедона Санчо.

Известно, что английский футболист уже дал согласие на возвращение в Дортмунд. По обновлённым данным журналиста Флориана Плеттенберга, клубам ещё предстоит урегулировать некоторые детали, включая опцию последующего выкупа и её условия. Пока неизвестно, будет ли этот пункт включён в арендный договор.

Как уже сообщалось, «Манчестер Юнайтед» продолжит выплачивать основную часть зарплаты Джедону Санчо, пока тот будет выступать в «Боруссии».

23-летний вингер не появлялся на поле с августа из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.