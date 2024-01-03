Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» ещё не согласовали условия потенциального выкупа игрока

03 Января 2024 • 21:35 Комментировать
Дармштадт
...
Боруссия Д
13.01 20:30

Дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» продолжают переговоры по аренде Джедона Санчо.

Известно, что английский футболист уже дал согласие на возвращение в Дортмунд. По обновлённым данным журналиста Флориана Плеттенберга, клубам ещё предстоит урегулировать некоторые детали, включая опцию последующего выкупа и её условия. Пока неизвестно, будет ли этот пункт включён в арендный договор.

Как уже сообщалось, «Манчестер Юнайтед» продолжит выплачивать основную часть зарплаты Джедону Санчо, пока тот будет выступать в «Боруссии».

23-летний вингер не появлялся на поле с августа из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Января
21:35
«Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» ещё не согласовали условия потенциального выкупа игрока
15:41
«Боруссия» Дортмунд надеется оформить трансфер Санчо до следующего матча в Бундеслиге 1
11:13
«Боруссия» Дортмунд приближается к трансферу Санчо
02 Января
21:27
Стало известно, сколько «Боруссия» заплатит «Манчестер Юнайтед» за Санчо
20:47
«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» ведут переговоры по Санчо
30 Декабря
02:21
«Боруссия» Дортмунд начала официальные переговоры по защитнику «Челси»
29 Декабря
15:45
Дортмундская «Боруссия» объявила об изменениях в тренерском штабе
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДАРМШТАДТ БОРУССИЯ Д
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Января
21:44 · Англия. Премьер-лига
Шмейхель может вернуться в АПЛ
21:35 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» ещё не согласовали условия потенциального выкупа игрока
21:24 · Англия. Премьер-лига
Холанн занял второе место в рейтинге лучших игроков АПЛ по средней оценке в 2023 году
19:50 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» может уволить Хау – назван возможный сменщик
19:35 · Англия. Премьер-лига
Милнер: «Думаю, вратарь – единственная позиция на которой я не играл»
19:13 · Англия. Премьер-лига
Баркли считает, что «Лутон Тауну» по силам набрать 40 очков
19:05 · Англия. Премьер-лига
​Ходжсон поддержал Руни после увольнения
19:02 · Англия. Премьер-лига
Ещё один гранд интересуется форвардом, который не нужен Эмери слухи
18:06 · Англия. Премьер-лига
​У Дайера два хороших варианта в Серии А
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Нкетиа покинет «Арсенал» при одном условии
17:39 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» отозвал Сантоса из аренды официально
17:35 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Арсенала» Эльнени может продолжить карьеру в Турции слухи
17:28 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» снова отдал Сармиенто в аренду
17:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет Чупо-Мотинга слухи
16:49 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» выбирает между форвардами «Арсенала» и «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем