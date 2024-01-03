​«Ньюкасл» может уволить Хау – назван возможный сменщик

В обозримом будущем в «Ньюкасле» может произойти перестановка на тренерском мостике. Как сообщает на своих страницах Marca, в английском клубе всерьёз рассматривают возможность приглашения Мичела, который сейчас впечатляет успехами в «Жироне». Команда вместе с «Реалом» располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги.

В настоящий момент «Ньюкасл» тренирует Эдди Хау. Прямо сейчас команда располагается на девятой позиции в Английской премьер-лиге.

Ближайший матч «Ньюкасл» проведёт в субботу, 6 января, - против «Сандерленда». Тайн-уирское дерби пройдёт в рамках Кубка Англии.