Милнер: «Думаю, вратарь – единственная позиция на которой я не играл»

Опытный игрок «Брайтона» Джеймс Милнер по итогу матча с «Вест Хэмом» (0:0) в АПЛ порассуждал о своих позициях на поле.

«Мне кажется, вратарь — единственное, что осталось попробовать на поле. Это не то амплуа, где я хотел бы играть, но, если останется несколько минут, а у вратарь будет чувствовать себя напряжённо, я встану в ворота», - цитирует Милнера ВВС.

Напомним, что 37-летний Милнер в профессиональном футболе с 2002 года – тогда он перешёл во взрослую команду «Лидса». Также за время карьеры выступал в «Ньюкасле», «Астон Вилле», «Манчестер Сити» и «Ливерпуле».

Ранее Джеймс сравнялся с легендой «МЮ» Райаном Гиггзом по числу матчей в АПЛ.