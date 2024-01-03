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Баркли считает, что «Лутон Тауну» по силам набрать 40 очков

03 Января 2024 • 19:13 Комментировать
Бёрнли
...
Лутон Таун
15.01 22:45

Игрок атаки «Лутон Тауна» Росс Баркли полагает, что его команде в этом сезоне по силам набрать 40 очков. Это отметка, которая с огромной вероятностью спасёт «шляпников» от вылета.

«У нас могло бы быть и более 15 очков, но если мы наберём ещё столько же, при удаче нам покорится и отметка в 40 очков. Главное сохранять единство, бороться изо всех сил», - говорит Баркли для Luton Today.

«Лутон Таун» вышел в АПЛ по итогам прошлого сезона. Сейчас у «шляпников» в активе 15 баллов по итогу 19 сыгранных матчей.  Отставание от спасительной 17-й строчки, на которой идёт «Эвертон», всего один балл. Кстати, в следующем матче команде предстоит сыграть с прямым конкурентом в лице «Бёрнли».

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Евро-Футбол.Ру,
Росс Баркли Лутон Таун

Новости по матчу

Сегодня, 03 Января
11:12
Компани: «Я чувствую, что в 2024 году «Бёрнли» будет побеждать чеще»
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БЁРНЛИ ЛУТОН ТАУН
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