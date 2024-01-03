Баркли считает, что «Лутон Тауну» по силам набрать 40 очков

Игрок атаки «Лутон Тауна» Росс Баркли полагает, что его команде в этом сезоне по силам набрать 40 очков. Это отметка, которая с огромной вероятностью спасёт «шляпников» от вылета.

«У нас могло бы быть и более 15 очков, но если мы наберём ещё столько же, при удаче нам покорится и отметка в 40 очков. Главное сохранять единство, бороться изо всех сил», - говорит Баркли для Luton Today.

«Лутон Таун» вышел в АПЛ по итогам прошлого сезона. Сейчас у «шляпников» в активе 15 баллов по итогу 19 сыгранных матчей. Отставание от спасительной 17-й строчки, на которой идёт «Эвертон», всего один балл. Кстати, в следующем матче команде предстоит сыграть с прямым конкурентом в лице «Бёрнли».