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​Ходжсон поддержал Руни после увольнения

03 Января 2024 • 19:05 Комментировать

Уэйн Руни накануне был уволен с должности главного тренера «Бирмингема». Молодой тренер отработал с командой всего лишь 15 матчей. На отставку Руни отреагировал рулевой «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон.

«Я хорошо его знаю, работал с ним четыре года. У него выдающийся футбольный ум. Руни – икона английского футбола. Всегда хочется надеяться, что у него будет шанс показать, на что он способен.

Я могу только согласиться с ним – у него действительно было мало времени. Но таков мир, в котором мы живём. Грустно, что так вышло. Но я знаю, что он оправится», - цитирует Ходжсона The Athletic.

Руни после увольнения: Мне не хватило времени

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Бирмингем Рой Ходжсон Кристал Пэлас ещё теги
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