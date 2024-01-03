Миланский «Интер» вошёл в чисто претендентов на форварда «Астон Виллы» Джона Дюрана, с которым в январское трансферное окно бирмингемцы, вероятно, расстанутся. Об этом сообщает Football Insider.

Ранее сообщалось о том, что Дюраном заинтересовался «Милан», географический сосед и принципиальный сопернику «нерадзурри».

Дюрану 20 лет, он выступает за «Астон Виллу» с зимы 2023 года. В 21 официальном матче текущего сезона Дюран оформил четыре гола и одну голевую передачу, два гола нападающий оформил в рамках Английской премьер-лиги. Оценивается нападающий по информации Transfermarkt в 17 млн евро.