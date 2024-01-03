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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ещё один гранд интересуется форвардом, который не нужен Эмери слухи

03 Января 2024 • 19:02 Комментировать

Миланский «Интер» вошёл в чисто претендентов на форварда «Астон Виллы» Джона Дюрана, с которым в январское трансферное окно бирмингемцы, вероятно, расстанутся. Об этом сообщает Football Insider.

Ранее сообщалось о том, что Дюраном заинтересовался «Милан», географический сосед и принципиальный сопернику «нерадзурри».

Дюрану 20 лет, он выступает за «Астон Виллу» с зимы 2023 года. В 21 официальном матче текущего сезона Дюран оформил четыре гола и одну голевую передачу, два гола нападающий оформил в рамках Английской премьер-лиги. Оценивается нападающий по информации Transfermarkt в 17 млн евро.

 

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