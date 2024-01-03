​У Дайера два хороших варианта в Серии А

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, интерес к Дайеру в Италии проявляет не только «Рома», о чём ранее уже писали в прессе, но и «Милан».

Действующий контракт Дайера с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2024 года. При этом ранее в прессе писали о готовности лондонского клуба отпустить футболиста бесплатно уже этой зимой.

Эрику Дайеру 15 января исполнится 30 лет. Портал Transfermarkt оценивает английского футболиста в 12 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Дайер провёл четыре матча.