​Нкетиа покинет «Арсенал» при одном условии

Нападающий Эдди Нкетиа может уйти из «Арсенала» в зимнее трансферное окно. Интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Кристал Пэлас». При этом «канониры» рассмотрят возможность ухода форварда только при условии подписания игрока на замену. В противном случае «Арсенал» не будет рассматривать предложения по Нкетии.

В сезоне 2023/2024 Эдди Нкетиа поучаствовал в 26 матчах «Арсенала». В них нападающий записал на свой счёт шесть голов и четыре результативных паса на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Эдди Нкетию а 35 миллионов евро.