«Челси» посредством своего официального сайта объявил о том, что полузащитник Андрей Сантос был отозван из аренды. Лондонцы объясняют своё решение тем, 19-летний футболист получал мало игрового времени в «Ноттингем Форест». За «лесников» бразилец отыграл всего лишь два матча в первой части сезона.

Ранее в прессе сообщалось о том, что «Челси» планирует подыскать для Андрея Сантоса команду, где он гораздо чаще выходил бы на футбольное поле.

Остаётся добавить, что Андрея Сантоса специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают в 14 миллионов евро.