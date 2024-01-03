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​«Челси» отозвал Сантоса из аренды официально

03 Января 2024 • 17:39 Комментировать

«Челси» посредством своего официального сайта объявил о том, что полузащитник Андрей Сантос был отозван из аренды. Лондонцы объясняют своё решение тем, 19-летний футболист получал мало игрового времени в «Ноттингем Форест». За «лесников» бразилец отыграл всего лишь два матча в первой части сезона.

Ранее в прессе сообщалось о том, что «Челси» планирует подыскать для Андрея Сантоса команду, где он гораздо чаще выходил бы на футбольное поле.

Остаётся добавить, что Андрея Сантоса специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают в 14 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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