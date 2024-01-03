Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Арсенала» Эльнени может продолжить карьеру в Турции слухи

03 Января 2024 • 17:35 Комментировать

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени может продолжить карьеру в Турции, об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, египетский футболист может покинуть стан «канониров» уже в зимнее трансферное окно, а среди претендентов на него «Трабзонспор» и «Бешикташ», которые уже сделали официальные предложения.

Контракт 31-летнего футболиста с «Арсеналом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Эльнени принял участие в четырёх играх во всех турнирах, проведя на поле лишь 72 минуты и, соответственно, не отметился результативными действиями. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Трабзонспор Арсенал Лондон Мохамед Эльнени трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Января
18:06 · Англия. Премьер-лига
​У Дайера два хороших варианта в Серии А
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Нкетиа покинет «Арсенал» при одном условии
17:39 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» отозвал Сантоса из аренды официально
17:35 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Арсенала» Эльнени может продолжить карьеру в Турции слухи
17:28 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» снова отдал Сармиенто в аренду
17:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет Чупо-Мотинга слухи
16:49 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» выбирает между форвардами «Арсенала» и «ПСЖ»
16:38 · Англия. Премьер-лига
Хави рассказал о шансах «Барселоны» на трансфер Холанна или Мбаппе
16:20 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» готов отдать Вернера в аренду в «Манчестер Юнайтед»
16:12 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» отозвал защитника из аренды официально
16:00 · Англия. Премьер-лига
«Вольфсбург», «Айнтрахт» и клуб из АПЛ хотят подписать Экитике
15:59 · Англия. Премьер-лига
​Только 100 млн евро: «Бенфика» отклонила предложение «Челси» по защитнику
15:51 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Вест Хэма» интересен «Милану», «Роме» и клубам из Саудовской Аравии
15:41 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд надеется оформить трансфер Санчо до следующего матча в Бундеслиге 1
15:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» требует за аренду Филлипса 6 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем