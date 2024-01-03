Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени может продолжить карьеру в Турции, об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, египетский футболист может покинуть стан «канониров» уже в зимнее трансферное окно, а среди претендентов на него «Трабзонспор» и «Бешикташ», которые уже сделали официальные предложения.

Контракт 31-летнего футболиста с «Арсеналом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Эльнени принял участие в четырёх играх во всех турнирах, проведя на поле лишь 72 минуты и, соответственно, не отметился результативными действиями.