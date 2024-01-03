«Брайтон» снова отдал Сармиенто в аренду

Клуб первой десятки АПЛ, «Брайтон» вновь отдал в аренду молодого полузащитника Джереми Сармиенто. Об этом сообщает в социальных сетях новый временный клуб Сармиенто – «Ипсвич».

Текущий сезон эквадорец начинал в другом клубе английского Чемпионшипа – «Вест Бромвиче». Однако по итогу первой половины сезона аренду было решено прекратить. Теперь Сармиенто – игрок «Ипсвича», длительность арендного соглашения – до конца текущего сезона.

Сармиенто 21 год, в «Брайтоне» латиноамериканец находится с лета 2021 года, когда он перебрался в Англию из «Бенфики». В его активе в текущем сезоне 21 выход на поле и два оформленных гола.