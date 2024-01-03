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«Манчестер Юнайтед» хочет Чупо-Мотинга слухи

03 Января 2024 • 17:18 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему мюнхенской «Баварии» Эрику Чупо-Мотингу, об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что «красные дьяволы» планируют купить игрока в линию нападения, но с точной кандидатурой ещё не определились.

Контракт 34-летнего форварда с немецкой командой рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

В текущем сезоне камерунец принял участие в 19 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых смог дважды поразить ворота соперников.

Ранее Чупо-Мотинг выступал за «Сток Сити», «ПСЖ» и ряд немецких команд. 

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