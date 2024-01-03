Хави рассказал о шансах «Барселоны» на трансфер Холанна или Мбаппе

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оценил шансы своей команды на трансфер Эрлинга Холанна или Килиана Мбаппе.

«В данный момент мы не думаем о Холанне или Мбаппе. Наша экономическая ситуация не позволяет думать о таких игроках. Я останусь с теми игроками, которые есть в моём распоряжении. Мы должны достичь совершенства», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, Холанн и Мбаппе в последнее время были связаны с мадридским «Реалом». «Королевский клуб» хочет пригласить Мбаппе следующим летом на правах свободного агента, но если трансфер француза оформить не получится, руководство будет готово переключиться на Холанна.