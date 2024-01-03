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«РБ Лейпциг» готов отдать Вернера в аренду в «Манчестер Юнайтед»

03 Января 2024 • 16:20 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Айнтрахт Фр
13.01 17:30

«РБ Лейпциг» в этом месяце будет готов отдать в аренду своего нападающего Тимо Вернера. По информации от журналиста Джона Кросса, в немецком форварде заинтересован «Манчестер Юнайтед», который нуждается в усилении атаки.

Напомним, у Вернера не задался второй сезон после возвращения в «РБ Лейпциг». Нападающий в первой половине кампании проиграл конкуренцию новичкам Луи Опенда и Беньямину Шешко. Из-за этого Тимо хочет покинуть свой клуб ради получения регулярной игровой практики.

Вернер ранее выступал в АПЛ в составе лондонского «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов. В этом сезоне Тимо провёл всего 8 матчей в Бундеслиге, где отметился 2 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
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