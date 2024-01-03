«Ливерпуль» посредством официального сайта объявил о решении отозвать из аренды центрального защитника Риса Уильямса. С лета 22-летний футболист представлял шотландский «Абердин», но почти не играл.

Рис Уильямс является воспитанником академии «Ливерпуля». За последние годы молодой футболист не раз ездил по арендам.

На текущий момент «Ливерпуль» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Юргена Клоппа проведёт в воскресенье, 7 января, - против «Арсенала» в Кубке Англии.