​Только 100 млн евро: «Бенфика» отклонила предложение «Челси» по защитнику

Молодой защитник «Бенфики» Антониу Силва интересен целому ряду европейских грандов. Как сообщает португальский Record, ссылаясь на The Sun, предложение по 20-летнему футболисту направлял «Челси». Лондонский клуб предлагал «орлам» 60 миллионов евро. Кроме того, частью сделки мог стать нападающий «пенсионеров» Армандо Броя.

Впрочем, «Бенфика» на предложение ответила отказом. Лиссабонцы якобы готовы продать Силву только за 100 миллионов евро – именно такая сумма прописана в контракте защитника.

В сезоне 2023/2024 Антониу Силва провёл 23 матча. В них защитник записал на свой счёт один гол.