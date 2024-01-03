Защитник «Вест Хэма» интересен «Милану», «Роме» и клубам из Саудовской Аравии

Центральный защитник лондонского «Вест Хэма» Наиф Агер стал объектом интереса сразу нескольких зарубежных клубов. Инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях сообщил, что марокканец находится на радаре у двух итальянских клубов – «Милана» и «Ромы». Также Наифа хотят приобрести неназванные команды из Саудовской Аравии.

Сообщается, что при всём интересе Агер вряд ли покинет «Вест Хэм» посреди сезона. Лондонский клуб не намерен отпускать своего защитника, а сам Наиф счастлив выступать в Английской премьер-лиге.

Напомним, Агер выступает за «Вест Хэм» с лета 2022 года, когда перешёл из французского «Ренна».