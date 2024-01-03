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«Боруссия» Дортмунд надеется оформить трансфер Санчо до следующего матча в Бундеслиге

03 Января 2024 • 15:41 Комментировать (1)
Дармштадт
...
Боруссия Д
13.01 20:30

Дортмундская «Боруссия» надеется оформить трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» уже в ближайшие дни, чтобы футболист успел потренироваться на сборах в Испании. По информации от Sky Germany, «шмели» хотят, чтобы 23-летний англичанин был доступен к ближайшему матчу чемпионата Германии против «Дармштадта», который состоится 13 января.

Напомним, ранее сообщалось, что Санчо близок к возвращению в «Боруссию» Дортмунд на правах аренды до конца сезона. Если англичанин сможет себя хорошо проявить во второй половине кампании, «шмели» попытаются выкупить игрока на постоянной основе.

В 2021 году «Боруссия» получила 80 миллионов евро за продажу Санчо в «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Хопёр
03 Января 2024 в 16:25
Дай то БОГ.Удачи Санчо в родном клубе.
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