«Боруссия» Дортмунд надеется оформить трансфер Санчо до следующего матча в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» надеется оформить трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» уже в ближайшие дни, чтобы футболист успел потренироваться на сборах в Испании. По информации от Sky Germany, «шмели» хотят, чтобы 23-летний англичанин был доступен к ближайшему матчу чемпионата Германии против «Дармштадта», который состоится 13 января.

Напомним, ранее сообщалось, что Санчо близок к возвращению в «Боруссию» Дортмунд на правах аренды до конца сезона. Если англичанин сможет себя хорошо проявить во второй половине кампании, «шмели» попытаются выкупить игрока на постоянной основе.

В 2021 году «Боруссия» получила 80 миллионов евро за продажу Санчо в «Манчестер Юнайтед».