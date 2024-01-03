«Манчестер Сити» требует за аренду Филлипса 6 миллионов евро

«Манчестер Сити» проинформировал заинтересованные клубы о том, в какую сумму им может обойтись аренда полузащитника Кэлвина Филлипса до конца сезона. По информации от издания Talksport, «Манчестер Сити» хочет выручить 6 миллионов евро, а также включить в сделку обязательство выкупа.

Источник сообщает, что озвученные условия слегка отпугивают «Ньюкасл», который ранее хотел пригласить Филлипса для временной замены Сандро Тонали. Напомним, итальянец дисквалифицирован вплоть до лета.

Ранее интерес к Филлипсу также проявлял туринский «Ювентус». Игрок недоволен своим игровым временем в «Манчестер Сити», поэтому хочет покинуть клуб зимой.