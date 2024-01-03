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«Манчестер Сити» требует за аренду Филлипса 6 миллионов евро

03 Января 2024 • 15:34 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
13.01 20:30

«Манчестер Сити» проинформировал заинтересованные клубы о том, в какую сумму им может обойтись аренда полузащитника Кэлвина Филлипса до конца сезона. По информации от издания Talksport, «Манчестер Сити» хочет выручить 6 миллионов евро, а также включить в сделку обязательство выкупа.

Источник сообщает, что озвученные условия слегка отпугивают «Ньюкасл», который ранее хотел пригласить Филлипса для временной замены Сандро Тонали. Напомним, итальянец дисквалифицирован вплоть до лета.

Ранее интерес к Филлипсу также проявлял туринский «Ювентус». Игрок недоволен своим игровым временем в «Манчестер Сити», поэтому хочет покинуть клуб зимой.

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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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