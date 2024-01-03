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Байи – о травмах: «Я чувствовал себя беспомощным»

03 Января 2024 • 14:58 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
14.01 19:30

Центральный защитник «Вильярреала» Эрик Байи рассказал о неприятном периоде, когда регулярной получал травмы в составе «Манчестер Юнайтед». Напомним, в сентябре 2023 года ивуарийский футболист покинул английский клуб на правах свободного агента. Начиная с 1 января Эрик является игроком «Вильярреала».

«Я чувствовал себя беспомощным, ведь ты ничего не можешь сделать, когда получаешь травму. Тебе не хочется чувствовать себя никчёмным, но именно это чувство возникает после повреждений. Ты хочешь поскорее вернуться к тренировкам, но в больших клубах есть огромная конкуренция», – сказал Байи в разговоре с журналистом Энди Майттеном.

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Вильярреал Манчестер Юнайтед Эрик Байи ещё теги

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