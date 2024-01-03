Байи: «Первый сезон в «Манчестер Юнайтед» был для меня лучшим»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи высказался насчёт своего первого сезона в «Манчестер Юнайтед». Напомним, в 2016 году новый тренер клуба Жозе Моуринью пригласил ивуарийца из испанского «Вильярреала», который получил за защитника компенсацию в размере 38 миллионов евро.

«Первый сезон в «Манчестер Юнайтед» был для меня лучшим. Люди не знали меня и сомневались во мне, но я сыграл много матчей, к тому же мы выиграли три трофея. Было приятно стать лучшим игроком матча против «Лестера», когда мы выиграли первый трофей в сезоне – Суперкубок Англии», – сказал Байи в беседе с журналистом Энди Майттеном.

Сейчас Байи 29 лет. Недавно защитник вернулся в «Вильярреал» на правах свободного агента.