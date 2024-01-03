Байи: «Когда я перешёл в «Манчестер Юнайтед», для меня всё было в новинку»

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи рассказал, с какими сложностями столкнулся после переезда на «Олд Траффорд» летом 2016 года.

«Когда я перешёл в «Манчестер Юнайтед», для меня всё было в новинку. Ко мне присутствовал постоянный интерес со стороны СМИ, за мной охотились папарацци. Когда я подписывал контракт с клубом, на «Олд Траффорд» повсюду были камеры», – сказал Байи в беседе с журналистом Энди Майттеном.

Напомним, недавно Эрик вернулся в «Вильярреал» на правах свободного агента. В своё время ивуариец именно из этой команды перебрался в «Манчестер Юнайтед».