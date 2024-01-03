Хёйбьерг может остаться в АПЛ в случае ухода из «Тоттенхэма»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг всё ещё стремится к тому, чтобы покинуть свою команду в это трансферное окно. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, к датчанину есть интерес не только от иностранных, а и от английских клубов.

Напомним, длительное время главным претендентом на Хёйбьерга считался туринский «Ювентус», который рассматривает трансфер на правах аренды.

28-летний Хёйбьерг не входит в планы главного тренера «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, из-за чего лондонцы готовы отпустить бывшего игрока «Баварии». «Шпоры» хотят выручить за полузащитника около 30 миллионов евро.