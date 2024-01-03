Назван самый провальный зимний трансфер «Манчестер Юнайтед»

Названы три худших зимних трансфера «Манчестер Юнайтед» по версии журналистов телеканала ESPN. Первое место в рейтинге главных провалов манкунианского гранда занял переход чилийского форварда Алексиса Санчеса из лондонского «Арсенала».

Вторую позицию занял вингер Уилфрид Заха, купленный у «Кристал Пэлас». Тройку замкнула аренда нидерландского нападающего Ваута Вегхорста из «Бёрнли».

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко после 20 туров. Команда находится лишь на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата страны.

Названы топ-3 лучших зимних трансфера «Манчестер Юнайтед»