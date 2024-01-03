Названы топ-3 лучших зимних трансфера «Манчестер Юнайтед»

Журналисты телеканала ESPN назвали лучшие зимние трансферы «Манчестер Юнайтед». Первое место в этом рейтинге занял защитник Неманья Видич, купленный у московского «Спартака» в январе 2006 года.

Вторую позицию в этом списке занял переход еще одного защитника – Патриса Эвра. Топ-3 замкнул трансфер португальского полузащитника Бруну Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. После 20 туров «красные дьяволы» набрали 31 очко и занимают восьмое место в турнирной таблице. Подопечные Эрика тен Хага отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 14 баллов.